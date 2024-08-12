225 % نمو صادرات كوريا من الرقائق إلى تايوان

المصدر: سيئول - وام

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أظهرت بيانات رسمية كورية ارتفاع صادرات رقائق الذاكرة إلى تايوان بنسبة أكثر من 225% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لانتعاش الطلب على منتجات الذاكرة عالية الأداء ذات النطاق الترددي المرتفع بسبب النمو السريع لسوق الذكاء الاصطناعي عالمياً، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب»، نقلاً عن بيانات وزارة الصناعة ورابطة التجارة الكورية الدولية.

وأفادت البيانات أن صادرات رقائق الذاكرة إلى تايوان بلغت 4.26 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، بارتفاع بنسبة 225.7 % مقارنة بالعام الماضي.

يشار إلى أن تايوان كانت ثالث مستورد لرقائق الذاكرة الكورية خلال النصف الأول من العام، متقدمة على فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية.

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