رئيس «تويتر» السابق يقاضي ماسك

المصدر: (كاليفورنيا - بلومبرج)

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رفع رئيس مجلس إدارة «تويتر» السابق أوميد كردستاني دعوى قضائية على شركة التواصل الاجتماعي، زاعماً أن مالكها الملياردير إيلون ماسك يرفض صرف أكثر من 20 مليون دولار قيمة أسهم مستحقة له.

وشغل كردستاني منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة من 2015 إلى 2020 وظل في مجلس الإدارة لعامين آخرين، إلى أن اشترى ماسك المنصة مقابل 44 مليار دولار. وقال كردستاني في الشكوى: إن الجزء الأكبر من تعويضه كان في صورة أسهم، وإن ماسك يرفض دفعها.

ويزعم محامو كردستاني أن «إكس»، تسعى إلى «جني فوائد خدمة كردستاني لشركة تويتر لسبع سنوات دون الدفع له مقابل ذلك». والدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة العليا بكاليفورنيا في سان فرانسيسكو، هي أحدث إجراء قانوني يتخذه قادة سابقون في «تويتر» ضد ماسك منذ توليه منصبه.

ففي مارس، رفع أربعة من المديرين التنفيذيين السابقين دعوى قضائية ضد ماسك بتهمة حجب أكثر من 128 مليون دولار من مدفوعات نهاية الخدمة بعد إقالتهم من الشركة. ورفضت «إكس» التعليق. وكان كردستاني قبل عمله في «تويتر» أحد قادة الأعمال لفترة طويلة في «جوجل» التابعة لشركة «ألفابت».

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