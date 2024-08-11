«ترامب ميديا» تخسر 16 مليون دولار في الربع الثاني

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت شركة ترامب ميديا للتواصل الاجتماعي، والتي يمتلك الرئيس السابق دونالد ترامب أغلب أسهمها، عن خسارة صافية تجاوزت 16 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.

وكشفت الشركة، التي تمتلك تطبيق Truth Social الذي يستخدمه الرئيس السابق غالباً، أيضاً عن انخفاض الإيرادات في الربع المالي المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض سعر سهم شركة ترامب ميديا، بشكل حاد من أعلى مستوى بلغ أكثر من 71 دولاراً للسهم بعد وقت قصير من بدء التداول العام في أواخر مارس بعد الاندماج مع ما يسمى بشركة الاستحواذ الخاصة، ليغلق عند 26.21 دولار للسهم بعد ظهر الجمعة.

وأعلنت الشركة الجمعة عن خسارة قدرها 16.37 مليون دولار للربع المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بخسارة قدرها 22.8 مليون دولار لنفس الربع في عام 2023.

كانت الإيرادات للربع الأخير 839 ألف دولار فقط، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار لنفس الربع من العام الماضي.

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