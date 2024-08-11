نايكي تعلق المبيعات عبر الإنترنت في تركيا بعد زيادة الضريبة الجمركية

المصدر: إسطنبول - (د ب أ)

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علقت شركة نايكي للمستلزمات الرياضية المبيعات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي في تركيا، بعد أيام من زيادة أنقرة الرسوم الجمركية على المشتريات عبر الإنترنت من الخارج.

وقالت الشركة الأمريكية العملاقة في بيان عبر موقعها الرسمي التركي: «لا يمكننا أن نضمن لعملائنا أن طلباتهم سوف تصل بسلاسة وفي الوقت المحدد، وبالتالي نعلق الطلبات عبر الإنترنت من تركيا في الوقت الحالي»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت شركة نايكي «نواصل دراسة تأثير التغييرات الأخيرة التي طرأت على قواعد الجمارك التركية على خبرة التسوق للمستهلكين الأتراك».

وفي حين أن نايكي لم تحدد التغييرات التي أدت إلى هذه الخطوة، فإن قواعد تركية جديدة الأسبوع الجاري خفضت سقف الضرائب على مشتريات الأفراد عبر الإنترنت إلى 30 يورو، من 150 يورو.

كما جرى رفع معدل الضرائب إلى 30 %، من 20 % على السلع التي تُشترى من الاتحاد الأوروبي، وإلى 60 % من 30 % على السلع التي تُشترى من دول أخرى.

وتواصل الشركة بيع منتجاتها في تركيا عبر متاجرها ومتاجر شركات التجزئة التابعة لها.

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