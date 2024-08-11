صناديق التحوط تراهن على أكبر تراجع في أسعار السلع منذ 2011

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراهن صناديق التحوط على أكبر تراجع في أسعار السلع الأساسية منذ 2011، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي أكبر يثير شكوكاً حول الطلب على كل شيء، بداية من النفط الخام حتى المعادن والحبوب.

واتخذت صناديق إدارة الأموال صافي مركز بيعي، حيث باعت حوالي 153 ألف عقد ما بين عقود مستقبلية، وعقود خيارات عبر 20 سوقاً للسلع الأساسية في الأسبوع الماضي. ويعد ذلك أعلى مستوى تاريخي، استناداً إلى سجلت بيانات تعود إلى 2011، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية الأمريكية جمعتها «بلومبرج».

ويظهر هذا التحرك تحولاً كبيراً في المزاج، منذ أن دفعت الاضطرابات، التي شهدتها الإمدادات خلال فترة وباء «كورونا»، والحديث بشأن دورة صعود فائقة للسلع، المضاربين إلى الرهان على ارتفاع قياسي خلال 2021.

وتراجع طلب المستثمرين على المواد الخام، بسبب تباطؤ النمو في الصين، أكبر محرك للنمو في الطلب على مدى العقدين الماضيين، وانتعاش الإنتاج في ذلك الحين. فاقمت الاضطرابات الأخيرة في السوق الناجمة عن مخاوف الركود في الولايات المتحدة من هذا التحرك، ما دفع المستثمرين إلى عكس صافي رهاناتهم على السلع إلى رهان هبوطي للمرة الأولى منذ 2016.

وقال مايك ماكجلون، كبير خبراء السلع الاستراتيجيين في «بلومبرج إنتليجنس»: «إن المضاربين يتجهون في عقود السلع الأساسية المستقبلية إلى البيع لمبررات منطقية، مشيراً إلى زيادة إمدادات الطاقة والسلع الزراعية، وتراجع الطلب الصيني، وقوة الدولار الأمريكي باعتبارها من بين عوامل غير مواتية للأسعار»، وأضاف: «إنها سوق هابطة».

وانخفض مؤشر بلومبرج للسلع الفورية، الذي يتتبع عقود الطاقة والمعادن والسلع الزراعية، بنسبة تصل إلى 11% مقارنة بأعلى مستوى له، خلال مايو 2024.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط دون 73 دولاراً للبرميل، في أدنى مستوى خلال 6 شهور، بعد أن أثرت الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية على الأصول مرتفعة المخاطر سلباً، وطغى الهبوط على التوترات الجيوسياسية المحتدمة بمنطقة الشرق الأوسط، وتوقف الإنتاج في ليبيا، والذي أخرج 270 ألف برميل يومياً تقريباً من السوق.

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