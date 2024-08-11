تباطؤ سوق السيارات الأوروبية ينعكس على أكبر موردي قطع الغيار

المصدر: باتريشيا نيلسون

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خفضت «كونتيننتال» توقعاتها لمبيعاتها السنوية هذا العام، وحذرت الشركة، وهي أحد أكبر موردي قطع غيار السيارات في أوروبا، من مزيد من الانخفاض في إنتاج السيارات بالمنطقة، وقالت الشركة الألمانية، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها تدرس إمكانية فصل قسم السيارات الأساسي الخاص بها، إنها تتوقع أن يقابل النمو الطفيف في إنتاج السيارات خارج أوروبا هذا العام تراجعاً حاداً في ألمانيا، حيث توقف نمو مبيعات السيارات الكهربائية على وجه الخصوص.

وتوقعت «كونتيننتال» انخفاض إنتاج السيارات في أوروبا، بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6% هذا العام، مقارنة بتقديرها السابق الذي كان يتراوح بين 1 و3%.

وبلغ تقدير الشركة الجديد للإيرادات السنوية ما بين 40 إلى 42.5 مليار يورو، مقارنة بالتقديرات السابقة، التي تتراوح بين 41 إلى 44 مليار يورو.

وقال أولاف شيك، المدير المالي للشركة لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «سوق السيارات يمر حالياً بفترة صعبة».

وحققت شركات توريد السيارات الألمانية نتائج جيدة، بفضل نجاح كبار عملائها: «بي إم دبليو» و«فولكس فاغن» و«مرسيدس بنز»، لكنها تعرضت لضغوط بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية ومتطلبات الاستثمار الكبير في التكنولوجيا الجديدة.

وعلى خطى عدد من منافسيها تسعى «كونتيننتال» إلى تقليص عدد الموظفين كجزء من الجهود الرامية لتحسين الهوامش الربحية.

وقال شيك: إن 20% من مواقع البحث والتطوير التابعة للشركة قيد النظر للتسريح أو الإغلاق، وأضاف أن نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 2800، الذين قامت الشركة بتسريحهم العام الماضي عملوا في مجال البحث والتطوير.

وساعد برنامج خفض التكاليف الكبير شركة «كونتيننتال»، على زيادة هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب في الربع الثاني إلى 7%، مقارنة بنحو 4.8% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع تحسن الهوامش الربحية، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهم «كونتيننتال» بنسبة تقارب 5%.

وأمضت شركة «كونتيننتال» عقوداً من الزمن في بناء أعمالها في مجال قطع غيار السيارات، من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك صفقة عام 2007 لشراء أعمال إمدادات السيارات التابعة لشركة «سيمنس» مقابل 11.4 مليار يورو، ولكن إعلانها هذا الأسبوع يشير إلى تغيير في الاتجاه.

وكانت «كونتيننتال» أعلنت يوم الاثنين أنها تدرس إمكانية فصل قسم السيارات، الذي يمثل نصف حجم المجموعة الإجمالي بمبيعات سنوية يبلغ 20.3 مليار يورو ونحو 100 ألف موظف.

وستحتفظ شركة «كونتننتال» بأعمال الإطارات، التي يبلغ عمرها 153 عاماً، وقسماً أصغر حجماً يزود الصناعات الأخرى بمنتجات المطاط والتكنولوجيا. وقال شيك: إن الخطوة الصحيحة الآن هي الانفصال، والتركيز الكامل على الجانبين.

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