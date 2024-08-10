3 % مكاسب أسبوعية للنفط بدعم بيانات أمريكية

المصدر: (لندن - رويترز)

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استقرت أسعار النفط، أمس، وتتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية تفوق 3%؛ إذ هدّأت بيانات وظائف في الولايات المتحدة من مخاوف الطلب، في حين استمر القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف بمقدار سنت واحد إلى 79.17 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما زادت أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 76.27 دولاراً. ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد على 3% على أساس أسبوعي.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة لإعانة البطالة انخفض بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي ما أشار إلى أن مخاوف تتعلق بضعف سوق العمل مبالغ فيها ومما أدى بدوره للتخفيف من مخاوف الركود.وارتفع الدولار بدفعة من تلك البيانات.

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