تسببت في 250 حريقاً وقتلت حيوانات .."سامسونغ" تسحب أكثر من مليون موقد طهو كهربائي

المصدر: أ ف ب

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قررت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة سحب أكثر من مليون موقد طهو كهربائي من سوق الولايات المتحدة بعد تسببها بحرائق عرضية أدت إلى إصابة 40 شخصاً ومقتل حيوانات أليفة، وفق ما أفادت الجمعة هيئة سلامة المستهلك الأميركية.

وأوضحت الهيئة أن أجهزة "سامسونغ" كانت سبباً "في نحو 250 حريقاً" أدّت إلى إصابة ما يقرب من 40 شخصاً احتاج ثمانية منهم إلى رعاية طبية.

وأضافت الهيئة أن بلاغات قُدمت أيضاً عن سبعة حرائق أدت إلى نفوق حيوانات أليفة و18 حالة "أضرار جسيمة في الممتلكات".

ونصح بيان الهيئة أصحاب أحد الطرازات الثلاثين المعنية التي بيعت بين عامي 2013 و2024، والبالغ عددها أكثر من 1,1 مليون جهاز، بالاتصال بشركة "سامسونغ" لاستبدال أزرار التحكم أو الأغطية مجاناً.

أما "سامسونغ" فأشارت في بيان آخر إلى تقارير عن تفعيل الأزرار بالخطأ بفعل لمسها عرضاً من أشخاص أو حيوانات، ولم يتضمن بيان الشركة ما يشير إلى أي حرائق أو أي حيوانات قضت من جرّائها.

وأوصت المجموعة الأشخاص الذين يستمرون في استخدام النماذج المستردة بإبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن الأزرار، والتحقق منها بعناية بعد الانتهاء من استخدام الجهاز، وعدم ترك أي شيء عليها.

وكانت سمعة "سامسونغ" في مجال السلامة والأمان تعرضت لانتكاسة كبيرة بعد سحبها هاتفها الذكي "غالاكسي نوت 7" بسبب انفجار بطاريات بعض أجهزتها عام 2016، مما كبّد الشركة مليارات الدولارات.

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