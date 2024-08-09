1406 شركات تعلن إفلاسها في ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

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ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا في يوليو الماضي بمقدار الثلث ليصل إلى 1406 حالات، وفقاً لمعهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا.

بذلك يسجل عدد حالات إعسار الشركات أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام.

ووصل عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في أكبر 10 % من هذه الشركات إلى 10000 وظيفة.

وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات، لكنه جاء قوياً بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو.

من جانبه، قال شتيفن مولر، مدير أبحاث الإفلاس في المعهد: «نتوقع أن ينخفض عدد حالات الإفلاس قليلاً في أغسطس على أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في سبتمبر».

مشيراً إلى أن هذا يعني أن عدد حالات الإفلاس سيظل أعلى من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا. تجدر الإشارة إلى أن المعهد يقوم بتحليل إعلانات الإعسار الحديثة الصادرة عن محاكم التسجيل الألمانية ويربطها بأرقام الميزانيات العمومية للشركات المعنية.

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