الأسهم الأمريكية ترتفع بتبديد بيانات العمل مخاوف الركود

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، مدعومة ببيانات سوق العمل التي جاءت أفضل من المتوقع وساعدت في تهدئة مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 550 نقطة، أو 1.46 بالمئة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 100 نقطة، أو 1.9 بالمئة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 360 نقطة، أو 2.2 بالمئة.

ارتفعت أسهم شركة الأدوية العملاقة إيلي ليلي بنحو 9٪ بعد نشر أرباح أفضل من المتوقع ورفع توقعاتها للعام بأكمله بسبب الطلب القوي على علاج مرض السكري مونجارو ودواء السمنة زيباوند.

كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا بقيادة إنفيديا الذي زاد 4% وسهم آبل بنسبة 1% وسهم أمازون بنسبة 1.4%، وتسلا 3.7%.

وجاءت أحدث مطالبات البطالة الأسبوعية أقل من التوقعات، مما ساعد في تهدئة بعض المخاوف الأخيرة بشأن قوة سوق العمل. أفادت وزارة العمل الأمريكية أن عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة بلغ 233 ألفاً الأسبوع الماضي، بانخفاض 17 ألفاً عن الأسبوع السابق وأقل من تقديرات داو جونز البالغة 240 ألفاً.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.99% بعد بيانات طلبات البطالة، وهو المستوى الذي شوهد قبل تقرير الوظائف المخيب للآمال في يوليو يوم الجمعة والذي تسبب في اهتزاز الأسواق.

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