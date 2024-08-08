الأسهم الأوروبية تضل طريقها.. وسط خسائر التكنولوجيا

المصدر: عواصم - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس في انعكاس للهبوط في الأسواق الآسيوية إذ ضغطت خسائر أسهم التكنولوجيا على المؤشر القياسي، إلا أن سلسلة من النتائج الإيجابية للشركات حدت من الخسائر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% وداكس الألماني 0.70% وفوتسي البريطاني 1% وكاك الفرنسي 1.12%.

وتكبد مؤشر قطاع المواد الأولية أكبر الخسائر بين القطاعات إذ انخفض 1.5 بالمئة مع تراجع أسعار النحاس بسبب ارتفاع المخزونات وتوقعات سلبية للنمو العالمي.

وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة مقتفيا أثر أسهم التكنولوجيا الآسيوية.

وصعد سهم أليانز واحدا بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني 7.5 بالمئة بما يفوق التوقعات وقالت إنها في طريقها لتحقيق هدفها للعام بأكمله.

كما ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاتصالات عن زيادة 7.8 بالمئة في أرباحها الأساسية للربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات أجمع عليها المحللون.

وهبط سهم زوريخ للتأمين 3.3 بالمئة على الرغم من تجاوز أرباح شركة التأمين الألمانية التوقعات.

وقفز سهم بيزلي 10.2 بالمئة بعد أن حدثت شركة التأمين البريطانية توقعاتها للنسبة المجمعة لأرباح عام 2024 بعد أن زادت أرباحها قبل احتساب الضرائب في النصف الأول إلى المثلين تقريبا لتصل إلى 728.9 مليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز