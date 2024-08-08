النفط يصعد %3 مع تراجع المخزونات في أمريكا

المصدر: (نيويورك- «رويترز»)

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ارتفعت أسعار النفط 3 % أمس، لتتعافى من أدنى مستوياتها في أشهر عدة بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، رغم استمرار مخاوف ضعف الطلب على النفط الخام.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار، أو 2.8 %، إلى 78.61 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار، أو 3.22 %، إلى 75.56 دولاراً.

وأظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس، إذ هبطت 3.7 ملايين برميل إلى 429.3 مليوناً الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 700 ألف برميل.

وكسرت أسعار الخام انخفاضات استمرت 3 جلسات. وواصل التوتر في الشرق الأوسط تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات خلال التداول أمس. وأظهرت بيانات التجارة الصينية أن واردات النفط الخام انخفضت في يوليو إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.

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