تراجع أرباح «كومرتس بنك» في الربع الثاني إلى 538 مليون يورو

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

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تراجعت أرباح مصرف «كومرتس بنك» الألماني في الربع الثاني من 2024، إلا أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أرباح أعلى في العام الجاري ككل.

وأعلن المصرف المسجل في مؤشر «داكس» للأوراق المالية في فرانكفورت أنه في الربع الثاني من هذا العام انخفضت أرباحه بنسبة 5 % إلى 538 مليون يورو.

وعزا المصرف هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد.

وكان الخبراء يتوقعون تراجعاً في الأرباح بهذا الحجم. ونظراً لأن المصرف حقق أرباحاً أكبر بكثير في الربع الأول، فقد زادت أرباح النصف الأول من هذا العام بنسبة مئوية مكونة من رقمين.

ولذلك لا يزال يتوقع رئيس البنك مانفريد كنوف زيادة في الأرباح هذا العام.

ويرى البنك أيضاً أنه في وضع مالي جيد لدرجة أنه يريد إعادة شراء أسهم مرة أخرى. وتقدم البنك بطلب لإعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون يورو من البنك المركزي الأوروبي والوكالة المالية الألمانية.

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