«سوفت بنك» تتعافى وتعزز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

المصدر: طوكيو - وكالات

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أعلنت مجموعة سوفت بنك، تحقيق أرباح استثمارية بلغت 1.9 مليار ين «12.9 مليون دولار» في ذراعها الاستثمارية في التكنولوجيا «فيجن فاند» خلال الربع المالي الأول المنتهي في يونيو، لتعود بذلك إلى المنطقة الإيجابية بعد فترة من الخسائر. وقد ساهمت المكاسب في بعض شركات محفظة سوفت بنك، بما في ذلك شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، في تعويض الخسائر من شركات أخرى.

ومع ذلك، سجل قطاع فيجن فاند خسارة إجمالية قدرها 204.3 مليارات ين، بعد أن حقق أرباحاً في الربع نفسه من العام الماضي.

كما أعلنت الشركة عن إعادة شراء ما يصل إلى 6.8 % من الأسهم المتاحة في الشركة بقيمة تصل إلى 500 مليار ين «3.4 مليارات دولار»، وفي الربع المقابل من العام الماضي، سجلت سوفت بنك ربحاً قدره 159.77 مليار ين في فيجن فاند، وفي الربع المنتهي في مارس، سجلت سوفت بنك خسارة قدرها 57.53 مليار ين في ذراعها الاستثمارية التكنولوجية الرائدة.

وحققت سوفت بنك أول ربح لها على مدار عام كامل منذ عام 2021 في فيجن فاند في السنة المالية المنتهية في مارس، حيث استفادت من ارتفاع أسهم التكنولوجيا وداخل بعض حيازاتها الرئيسية.

كما يعود نجاح فيجن فاند الأخير إلى حد كبير إلى نجاح الطرح العام الأولي لشركة تصميم الرقائق «آرم» العام الماضي، والتي تمتلك سوفت بنك حوالي 90 % منها.

وارتفعت صافي مبيعات مجموعة سوفت بنك في الربع المنتهي في يونيو بنسبة 9.3 % على أساس سنوي إلى 1.7 تريليون ين، متجاوزة توقعات المحللين، وسجل صافي الربح 10.5 مليارات ين بعد خسارة 316.2 مليار ين في الربع المقابل من العام الماضي. وقد ساعدت سوفت بنك جزئياً مكسب استثماري قدره 235.7 مليار ين على أسهم علي بابا وعائد قدره 179.1 مليار ين على أسهم تي موبايل.

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