ألعاب الفيديو وبيونسيه يدعمان أرباح «سوني»

المصدر: طوكيو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة سوني اليابانية عن ارتفاع بنسبة 10% في أرباح التشغيل في الربع المالي الأول من عامها المالي، متجاوزة توقعات المحللين بعد أن شهدت نمواً قوياً في أعمالها في مجال الألعاب والموسيقى والتصوير.

وحصل قسم الموسيقى في شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة، على وجه الخصوص، على دفعة خلال الربع حيث عزز إصدار ألبوم «Cowboy Carter» الجديد للنجمة بيونسيه من أدائه.

هذا وبلغت إيرادات الشركة حوالي 3 تريليونات ين ياباني، أي ما يعادل 20.5 مليار دولار، مقابل 2.8 تريليون ين متوقعة. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الربح التشغيلي عند 279.11 مليار ين، أي حوالي 1.9 مليار دولار، مقابل 275.35 مليار ين متوقعة. وكان ذلك أعلى بنسبة 10% على أساس سنوي.

وقالت سوني في بيان إن مبيعات الربع الأول استفادت من «زيادات كبيرة» في خدمات الألعاب والشبكات والموسيقى وحلول التصوير.

هذا وحققت الألعاب، التي تشتهر بها سوني بفضل وحدات تحكم بلاي ستيشن الشهيرة، إيرادات بلغت 864.9 مليار ين في الربع، بزيادة 12% عن 771.9 مليار ين قبل عام.

وفي الوقت نفسه، شهدت أقسام الموسيقى وحساسات كاميرات التصوير في سوني ارتفاعات في الإيرادات بنسبة 23% و 21% على التوالي.

وللعام بأكمله 2024، قامت سوني بمراجعة توقعاتها بالزيادة قائلة إنها تتوقع الآن تحقيق مبيعات بقيمة 12.6 مليار ين، وهذا يزيد بنسبة 2% عما كانت الشركة توجهه سابقاً.

كما رفعت سوني توقعات أرباحها التشغيلية بنسبة 3%، مشيرة إلى أنها تتوقع الوصول إلى 1.3 تريليون ين في أرباح التشغيل المجمعة للعام بأكمله.

في قسم الموسيقى، حصلت سوني على دفعة من الموسيقى المسجلة التي تم إصدارها حديثاً خلال الربع الأول من يونيو - بما في ذلك من المغنية الأمريكية بيونسيه.

أدرجت سوني أغنية «Cowboy Carter» لبيونسيه، وأغنية «We Don't Trust You» لـ Future & Metro Boomin، وأغنية «SOS» لـ SZA كأفضل 10 مشاريع موسيقية مسجلة مبيعاً لشركة Sony Music Entertainment في الربع الأول.

«Cowboy Carter»، الذي تم إصداره في مارس، يكرم مسقط رأس بيونسيه، هيوستن، تكساس. إنه أحد أكبر الإصدارات لعام 2024 حتى الآن، إلى جانب «The Tortured Poets Department» لتايلور سويفت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز