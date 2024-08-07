أسهم التكنولوجيا تلمع من جديد.. وتقود وول ستريت لتعويض خسائرها

المصدر: متابعة - محمود حسن

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تواصل مؤشرات وول ستريت الرئيسية الارتفاع وتعويض خسائرها، التي منيت بها يوم الاثنين الماضي، وسط صعود أسهم شركات قطاع التكنولوجيا، بعدما هدّأ أكبر واضعي السياسات في اليابان مخاوف المستثمرين إزاء أسعار الفائدة عقب زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي أسهمت في تقلب شديد في الأسواق العالمية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة أو 1%، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 80 نقطة أو 1.5 %، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 257 نقطة أو 1.70 %.

وارتفعت أسهم إنفيديا وميتا بنسبة 2% لكليهما، كما ارتفعت أبل 2.5%، وزادت أسهم أمازون بنسبة 2.2%، وأسهم مايكروسوفت بنسبة 2.3%.

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