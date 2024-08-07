الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل نتائج الشركات

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع تحسن المعنويات بفضل سلسلة من نتائج إيجابية للشركات، لكن أرباح التشغيل لشركة نوفو نورديسك في الربع الثاني، والتي خالفت التوقعات، حدت من المكاسب.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 491.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.8% وفوتسي البريطاني 1% وكاك الفرنسي 1.1%.

فيما انخفض المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية 0.7 بالمئة.

ونزل سهم نوفو نورديسك 6.6 بالمئة بعدما أعلنت شركة تصنيع أدوية علاج السمنة أرباحاً تشغيلية فصلية أقل من التوقعات وخفضت أيضاً توقعاتها للأرباح السنوية.

وربح سهم روش 1.5 بالمئة بعد تقرير أفاد أن شركة الأدوية السويسرية تدرس سحب استثماراتها في شركة فلاتيرون هيلث.

ومن بين التحركات الملحوظة الأخرى، قفز سهم شركة كونتيننتال لتصنيع قطع غيار السيارات خمسة بالمئة بعد أن فاقت توقعات نتائج الربع الثاني.

وعلى عكس الاتجاه السائد، هوى سهم بوما 12.5 بالمئة بعدما خفضت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية توقعاتها للأرباح الأساسية للعام بأكمله.

ونزل سهم كوميرز بنك، أحد أشهر البنوك في ألمانيا، بنسبة 5.5 بالمئة بعد انخفاض صافي الأرباح في الربع الثاني خمسة بالمئة.

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