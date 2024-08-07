انتعاش البورصات العالمية بعد يوم من الخسائر الدامية

المصدر: (باريس -أ ف ب)

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استقرت البورصات الأوروبية، أمس، وحافظت على مستوى من الحذر، بعدما سيطر الهلع على الأسواق المالية، أول من أمس، وسط مخاوف من انكماش في الولايات المتحدة.

وعاد الهدوء إلى الأسواق بعد القلق، الذي نتج يوم الجمعة عن صدور تقرير حول الوظائف في الولايات المتحدة كان مخيباً للتوقعات، وأسهم في تراجع البورصات. وبمواجهة نسبة بطالة أعلى مما كان متوقعاً وعدد من الوظائف المستحدثة أقل من الأرقام المرتقبة، سادت الأسواق خشية من شبح تباطؤ اقتصادي كبير في الولايات المتحدة.

وتحسنت الأسواق وفي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي المؤشر الرئيسي للبورصة اليابانية 10,23% غداة تسجيله تراجعاً بمعدل 12,4%، وأكبر خسارة بالنقط في تاريخه.

وفي أوروبا انتعشت الأسواق المالية الرئيسية بعدما أغلقت في اليوم السابق على تراجع حاد. وخلال التعاملات تقدمت بورصة فرانكفورت بشكل طفيف 0,18%، وأمستردام 0,39% بينما بقيت بورصة لندن مستقرة (-0,09%)، وتراجعت باريس بنحو 0,19%. واتجهت بورصة «وول ستريت» الأمريكية نحو الصعود في بداية التعاملات أمس بحسب العقود الآجلة لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة، التي ارتفعت بين 0,7% و0,9%.

وارتفع الدولار 0,41% مقابل اليورو، إلى 1,0907 دولار لكل يورو خلال التعاملات، وارتفع 0,64% أمام العملة البريطانية إلى 1,2794 دولار للجنيه الاسترليني.

وارتفع النفط، وصعد خام برنت تسليم سبتمبر 0,77% إلى 76,89 دولاراً، وارتفع برميل غرب تكساس الوسيط 0,89% إلى 73,59 دولاراً.

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