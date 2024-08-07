بوكا دي بيبو الأحدث في مسلسل إفلاس المطاعم الأمريكية

المصدر: (دالاس - د.ب.أ)

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قدمت سلسلة المطاعم الأمريكية المتخصصة في الأكلات الإيطالية «بوكا دي بيبو»، طلباً لإشهار إفلاسها مع خطة لإعادة الهيكلة تتضمن إلغاء تأجير نحو 12 موقعاً على الأقل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها في الأوراق التي قدمتها إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في مدينة دالاس، إن المشكلات التي تواجهها ناجمة عن تراجع المبيعات وارتفاع النفقات وصعوبة العثور على العمالة المدربة. وقالت السلسلة إن إجمالي ديونها تبلغ حوالي 50 مليون دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن العديد من سلاسل المطاعم الأمريكية التي طلبت إشهار إفلاسها خلال العام الحالي ذكرت المشكلات نفسها في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها. ومن بين المطاعم التي أشهرت إفلاسها رابيوز كوستال جريل وريد لوبستر وتيخوانا فلاتس المتخصص في الأكلات المكسيكية.

ومن المنتظر حضور إدارة مطاعم بوكا إلى المحكمة يوم الأربعاء المقبل للمطالبة بالموافقة على خطتها لاستمرار صرف الأجور وغيرها من تكاليف العمل العادية أثناء فترة إعادة الهيكلة. وقالت سلسلة المطاعم إن لديها أكثر من 3000 عامل بدوام جزئي و266 عاملاً بدوام كامل. وأشارت بلومبرج إلى أن سلاسل المطاعم تستخدم عادة طلب إشهار الإفلاس لكي تتخلص من عقود الإيجار غير المجدية في إطار خطة لخفض عدد فروعها.

وتضم سلسلة بوكا حالياً 44 مطعماً في 14 ولاية بعد إغلاق 10 فروع في وقت سابق.

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