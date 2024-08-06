بتكوين تتعافى جزئياً بعد خسارة 150 مليار دولار في 36 ساعة

المصدر: دبي - بلومبرغ

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استعادت بتكوين جزءاً من قيمتها لتتجاوز مؤقتاً حاجز 56 ألف دولار الثلاثاء، بعدما أثارت موجة تجنب المخاطر في الأسواق العالمية خسائر فادحة لمعظم العملات المشفرة الرئيسية.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 3.48% الثلاثاء لتتعافى جزئياً من عمليات البيع المحموم التي أدت لانخفاض الرمز الرقمي لما دون 50 ألف دولار، بينما تعرضت إيثريوم، المصنفة كثاني أكبر عملة مشفرة، لأكبر انخفاض لها منذ انهيار منصة «إف تي إكس» (FTX) في 2022. وجرى تداول بتكوين عند 55770 دولاراً وإيثريوم عند 2509 دولارات، بارتفاع يقارب 3%.

يخشى المتداولون أن تكون هذه المكاسب قصيرة الأجل، ويترقبون تحسناً واسعاً في البيئة الاقتصادية الكلية مع تخفيف توترات الشرق الأوسط.

ووفق بيانات «كوين غلاس»، بلغت التصفية الإجمالية في الرهانات على العملات المشفرة حوالي 1.1 مليار دولار، الإثنين، وهو أحد أكبر مستويات التصفية منذ أوائل مارس الماضي.

في غضون 36 ساعة فقط، تسبب الانخفاض الحاد في بتكوين بخسارة أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها الإجمالية، مما دفع مستثمري الصناديق المتداولة في البورصات الأمريكية التي تستثمر مباشرة في بتكوين إلى سحب حوالي 423 مليون دولار من الأموال الموجودة في هذه الصناديق.

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