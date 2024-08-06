معاناة الأسهم الأوروبية «مستمرة».. والمؤشرات حمراء

المصدر: متابعة - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحاول الأسهم الأوروبية التعافي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية، لكن المعاناة مستمرة واللون الأحمر يزين كافة المؤشرات.

وانتعشت الأسهم الأوروبية خلال التداولات الصباحية من جلسة الثلاثاء لفترة قصية مقتفية أثر التعافي في الأسواق الآسيوية وبدعم جزئي من سلسلة نتائج أعمال أعلنتها شركات.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعد أن سجل الاثنين أكبر سلسلة انخفاضات حادة استمرت ثلاثة أيام منذ يونيو 2022، وأغلق دون مستوى 500 نقطة لليوم الثاني.

كما تراجع داكس الألماني 0.22% وفوتسي البريطاني 0.35% ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.60%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز