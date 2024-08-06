الأسهم اليابانية تعوض خسائرها.. وتبقى في المنطقة الإيجابية

المصدر: طوكيو - وكالات

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انتعشت الأسهم اليابانية بشكل كبير الثلاثاء 6 أغسطس بعد أن انخفض مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبكس بأكثر من 12% في الجلسة السابقة

هذا وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني الذي شهد أكبر خسارة له في الجلسة السابقة منذ انهيار يوم الاثنين الأسود عام 1987 بنحو 10%، وكذلك مؤشر توبكس واسع النطاق بأكثر من 9%.

واختتم مؤشر نيكاي جلسة الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 10.23% عند 34675.46، محققًا أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر 2008، وأعلى ارتفاع على الإطلاق من حيث نقاط المؤشر، واختتم مؤشر توبكس مرتفعًا بنسبة 9.3% عند 2434.21 نقطة.

شهدت الارتفاعات في اليابان عودة المؤشرين إلى المناطق الإيجابية لهذا العام حتى الآن.

في الثلاثين من يوليو، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، مما تسبب في تعزيز الين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، مما وضع ضغوطاً على الأسهم.

كما شعرت الأسواق العالمية بالفزع بسبب المخاوف من ركود في الولايات المتحدة بسبب تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع، فضلاً عن الـ Carry Trading التي عصفت بالين.

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