تركيا ترفع الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة بالبريد

المصدر: د ب ا

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ذكرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الثلاثاء أن البلاد رفعت الرسوم الجمركية على البضائع التي لا تتجاوز قيمتها 30 يورو (33 دولارا) المرسلة عبر البريد والشحن، وضاعفت إلى 60 بالمئة الرسوم المفروضة على البضائع الواردة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن الرسوم الجمركية على مثل هذه البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بموجب مرسوم رئاسي إلى 30 بالمئة من 18 بالمئة.

ومن المتوقع أن تطال الرسوم الجديدة بصورة خاصة الطلبيات الشخصية الصغيرة المطلوبة من مواقع التسوق الرخيصة الشهيرة في الخارج.

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