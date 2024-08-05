نزيف حاد يضرب الأسهم الأمريكية بضغط مخاوف الركود

المصدر: متابعة - محمود حسن

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انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد ، الاثنين، كجزء من عمليات بيع السوق العالمية التي تركزت حول مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1200 نقطة أو 2.7٪ ، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4% أو 225 نقطة ، فيما نزل مؤشر ناسداك 1000 نقطة 6.15٪ .

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 600 نقطة في جلسة يوم الجمعة.

كانت المخاوف من الركود في الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي وراء انهيار السوق العالمية بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو يوم الجمعة. يشعر المستثمرون أيضًا بالقلق من تأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة لدعم التباطؤ الاقتصادي، حيث اختار البنك المركزي بدلاً من ذلك إبقاء الأسعار عند أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان الأسبوع الماضي.

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3 بالمئة في يوليو تموز وسط تباطؤ كبير في التوظيف، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.

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