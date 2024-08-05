موجة بيع تهبط بالأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر

المصدر: لندن - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية ، الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.1 بالمئة إلى 482.42 نقطة خلال التداولات، ليسجل أدنى مستوياته منذ 13 فبراير .

كما تراجع كاك الفرنسية 2.6%، وداكس الألماني 2.5% ، وفوتسي البريطاني 2.04%.

ومن المتوقع أن يسجل المؤشر أسوأ أداء يومي منذ عامين ونصف العام.

وشهد المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر يوم الجمعة وانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 أبريل .

وعزف المستثمرون عن أصول التي تنطوي على مخاطرة مدفوعين بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي.

وفتحت جميع البورصات الأوروبية الرئيسية على هبوط الاثنين.

وكانت القطاعات المالية الأكثر تضررا . وخسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة، كما تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الخدمات المالية 3.6 بالمئة وهبط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا خمسة بالمئة.

وصعد سهم جالديرما 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت لوريال الفرنسية عزمها الاستحواذ على 10 بالمئة في الشركة السويسرية المتخصصة في مستحضرات العناية بالبشرة.

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