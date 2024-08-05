إيلون ماسك: خفض أسعار الفائدة الآن هو الخطوة الوحيدة المنطقية

المصدر: وكالات

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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأحد، إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن عدم اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن هو "حماقة".

جاءت تصريحات ماسك ردًا على منشور على منصة إكس بعد سلسلة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من أن المجلس قد يكون قد أبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية، وهو ما ألحق الضرر بالاقتصاد.

وأبقى صناع السياسات الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.50%، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي ينعقد في 17 و18 سبتمبر.

ويراهن المتداولون على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في هذا الاجتماع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد الأمريكي في مساره المتوقع، مما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.

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