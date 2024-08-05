333 مليار دولار خسائر العملات الرقمية في 4 جلسات

المصدر: (عواصم - وكالات)

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للجلسة الرابعة على التوالي، سيطر اللون الأحمر على منصات تداول العملات الرقمية. وجاءت هذه الخسائر بعد موجة من الصعود القوي، على خلفية الدعم الذي تلقته السوق من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وانخفضت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات المشفرة خلال 4 جلسات، نسبة 13.4 %، بخسائر بلغت 333 مليار دولار، بعد أن تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2.486 تريليون دولار في تعاملات الأربعاء الماضي، إلى 2.153 تريليون دولار في التعاملات الأخيرة.

وأثار تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو، مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم يواجه خطر الركود. وفي مذكرة بحثية حديثة، قال كبير محللين في «ميزوهو سيكيوريتيز»، دان دوليف، إن «بيتكوين» لا تمثل ملاذاً آمناً كما يأمل الكثير من الأشخاص، في حالة ارتفاع معدل البطالة وخسارة الأشخاص وظائفهم، فسيتعين عليهم بيع رموزهم المشفرة.

وحلت عملة «بيتكوين» في صدارة العملات الرقمية الخاسرة، وبينما سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.02 %، فقد واجهت خسائر أسبوعية بنسبة 9.7 %، ليجري تداولها عند مستوى 60846 دولاراً أمس. كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 1.2 تريليون دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبته 55.7 % من إجمالي سوق العملات الرقمية المشفرة. وسجلت عملة «إيثريوم»، التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.7 %، مع تراجع بنسبة 9.4 % خلال التعاملات الأخيرة، مسجلة مستوى 2914 دولاراً. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 350.4 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 16.27 % من إجمالي السوق.

وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى دولار واحد. بينما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 114.4 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ 5.31 %.

وحلت عملة «بي إن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت خسائر بنسبة 2.4 % خلال الساعات الماضية، مع تراجع بنسبة 8.6 % خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 528.69 دولاراً. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى 77.16 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ 3.58 % من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية.

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