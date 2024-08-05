إفلاس 2098 شركة في النمسا خلال النصف الأول

المصدر: (فيينا - وام)

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أظهرت أحدث أرقام رسمية في النمسا، حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري. وسجل التقرير الصادر عن منظمة «AKV Europa» النمساوية، المتخصصة في فحص وتقييم طلبات الائتمان، حدوث 2098 حالة إفلاس في النصف الأول من 2024 بزيادة قدرها 35.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما يعد أعلى رقم لعدد حالات إفلاس الشركات في النمسا منذ 15 عاماً.

وأظهرت الأرقام الدورية نصف السنوية، ارتفاع إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا إلى 11.5 مليار يورو، بزيادة قدرها تسعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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