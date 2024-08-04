أسعار الذهب تقفز بأكثر من 17 % منذ بداية العام

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 17 % منذ بداية العام، ووصلت إلى 2486 دولاراً في 7 أغسطس، وسط بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن أمام التوترات الجيوسياسية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة مع 2078.4 دولاراً للأونصة مع نهاية العام الماضي.

سجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً جديداً عند 2480.3 دولاراً للأونصة في 17 يوليو 2024، بحسب البيانات اليومية لمجلس الذهب العالمي، في حين كان قد تجاوز مستوى 2400 دولار للمرة الأولى في 12 أبريل، علماً أن الذهب كان قد قفز فوق مستوى 2000 دولار للأونصة لأول مرة في 5 أغسطس 2020، بالتزامن مع تنامي المخاوف من وباء كوفيد 19.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الصين سجلت صافي شراء للذهب بقيمة 28.9 طناً خلال أول 4 أشهر من العام الجاري.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3% خلال 12 شهراً انتهت في يونيو 2024، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وكانت آخر مرة هبط فيها هذا الرقم عن 3% في مارس 2021، عندما ارتفع المؤشر السنوي 2.6%.

وارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 1258.2 طناً، وهو أعلى معدل للطلب في الربع الثاني، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي التي تعود إلى عام 2000.

وترجع زيادة الطلب في النصف الربع الثاني من هذا العام إلى زيادة كبيرة بنسبة 53% في الاستثمار خارج المقصورة، والتي بلغت 329.2 طناً. ويعزو التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب إلى مشتريات البنوك المركزية المستمرة التي ارتفعت 6% على أساس سنوي إلى 183.4 طناً في الربع الثاني.

وتأتي أمريكا في المركز الأول عالمياً ضمن أكثر الدول حيازة للذهب بقيمة 8133.5 طناً في مايو الماضي، في حين تتصدر السعودية المنطقة العربية بنحو 323.1 طناً، في فبراير 2024، بحسب أحدث إحصاءات مجلس الذهب الصادرة في يوليو 2024.

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