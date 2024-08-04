«سيلفي الانتصار» يرفع مبيعات هواتف سامسونج القابلة للطي

المصدر: لندن - (د ب أ)

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قالت شركة سامسونج للهواتف المحمولة، إن «صور سيلفي الانتصار» التي التقطها الرياضيون الفائزون على منصات التتويج ضمن منافسات أولمبياد باريس، أدت إلى ارتفاع كبير في مبيعات الهواتف المحمولة القابلة للطي، والتي تم استخدامها في التقاط تلك الصور الرائعة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتعتبر شركة الإلكترونيات العملاقة، شريكاً طويل الأمد في الأولمبياد، كما تقدم خلال دورة ألعاب باريس هذا العام لمن هم على منصة التتويج، فرصة لالتقاط صورة سيلفي مع باقي الرياضيين الحاصلين على ميداليات، باستخدام هاتفها الذكي الجديد القابل للطي «جالاكسي زد فليب 6».

وقالت الشركة إنها شهدت ارتفاعاً بنسبة 23% في مبيعات هاتفها الجديد «فليب 6» يوم 30 يوليو، بالمقارنة مع يوم عادي من أيام الأولمبياد، حيث كان اليوم السابق (يوم 29 يوليو) هو أفضل يوم بالنسبة لفريق بريطانيا من حيث الحصول على ميداليات على منصات التتويج حتى الآن، وهو ما قالت عنه سامسونج إنه قد يكون السبب وراء الارتفاع الكبير في مبيعات هواتفها.

وبالإضافة إلى استخدامها لالتقاط صور «سيلفي الانتصار» على منصة التتويج، فقد تم منح نسخة أولمبية خاصة من هاتف «زد فليب 6»، لجميع الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

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