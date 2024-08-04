5.6 مليارات يورو أرباح «ستيلانتيس» في النصف الأول

المصدر: وكالات

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أعلنت شركة «ستيلانتيس» عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2024، ومن ضمنها 85 مليار يورو من صافي الإيرادات، بانخفاض 14 % على أساس سنوي، و5.6 مليارات يورو في صافي الأرباح، بانخفاض 48 % على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة 8.5 مليارات يورو، مع وصول هامش الأرباح التشغيلية إلى 10 %، وانخفض الربح المعدل لكل سهم بنسبة 35% على أساس سنوي.

وتراجع الأداء المالي في النصف الأول من العام 2024 نتيجة انخفاض حجم المبيعات، وتنوع المنتجات وحدوث تغيرات على حجم الأعمال، بسبب مبادرات تخفيض المخزون، وفجوات مؤقتة في إنتاج المنتجات، بسبب الانتقال من طرازات قديمة إلى طرازات حديثة ومطورة، حيث تراجعت حصة الشركة في السوق خاصة في أمريكا الشمالية. ومع التركيز القوي على الإطلاق الناجح لمجموعة من المركبات الجديدة على المدى القريب تتوقع الشركة أن تصل الآثار الناجمة عن فجوات التأخير في تسليم منتجاتها إلى ذروتها، في حين تتخذ إدارة الشركة مجموعة من الإجراءات لتعزيز أدائها في أمريكا الشمالية وأوروبا الموسعة ومازيراتي، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة لتحسين الأداء في النصف الثاني من العام 2024 والعام 2025 بأكمله.

ومن الناحية التجارية واصلت ستيلانتيس ريادتها في مجال المركبات التجارية، حيث تصدرت المركز الأول من حيث حصة السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لأول مرة، وحافظت على ريادتها في حصة السوق في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وفي الولايات المتحدة تتصدر شركة ستيلانتيس المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الهجينة والمرتبة الثانية في مبيعات المركبات الكهربائية الخفيفة، ومن خلال الاستفادة من القدرة التنافسية على صعيد التكلفة لشركة ليب موتور وتطورها في مجال أنظمة الدفع والاتصالات فإن المشروع العالمي المشترك مع ليب موتور يسير على الطريق الصحيح لإطلاق أول مجموعة من المركبات الكهربائية المتطورة تقنياً والمبتكرة، وهي سيارة C10 SUV وسيارة T03. وسيتم إطلاق تلك المركبات لأول مرة في السوق في أوروبا الموسعة، تليها أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية العام 2024.

وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي للشركة: "كان أداء الشركة في النصف الأول من العام 2024 أقل من توقعاتنا، ويعود السبب إلى التحديات الصناعية في هذا القطاع، بالإضافة إلى العقبات التشغيلية الخاصة بنا. وفي الوقت الذي فرضت علينا الظروف القيام بإجراءات تصحيحية، وتم اتخاذها للتعامل مع تلك التحديات، بدأنا أيضاً في حملة إطلاق مجموعة من منتجاتنا المميزة، تتضمن كشف النقاب عما لا يقل عن 20 مركبة جديدة هذا العام، مما يوفر لنا العديد من فرص النمو. لدينا عمل كبير يجب إنجازه، خاصة في أمريكا الشمالية، لتحقيق أقصى إمكاناتنا على المدى الطويل، وأود أن أتوجه بالشكر لجميع موظفينا على تعاونهم والتزامهم خلال هذه الفترة المهمة جداً من قصة تطورنا ونجاحنا.

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