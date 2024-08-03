بيانات الوظائف الأمريكية تعصف بـ«وول ستريت»

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس، بعد أن أدت أرقام الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، فيما هبط سهما أمازون وإنتل نتيجة توقعات مخيبة.

وهبط مؤشر داو جونز 272.6 نقطة أو 0.68% عند الفتح إلى 40075.33 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 70.1 نقطة أو 1.29% إلى 5376.63 نقطة، كما خسر ناسداك 413.7 نقطة أو 2.41% إلى 16780.446 نقطة.

وتباطأ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% ما قد يزيد المخاوف من تدهور سوق العمل ما قد يجعل الاقتصاد عرضة للركود.

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