الذهب يتجه لأفضل مكسب أسبوعي في 4 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

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تتجه أسعار الذهب لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ أبريل الماضي بدعم الطلب على الملاذ الآمن والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2463.46 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو ما يقل بنحو 20 دولاراً فقط عن ذروة قياسية سجلها في 17 يوليو بلغت 2483.60 دولاراً وارتفعت الأسعار 3.2% الأسبوع الماضي. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2508 دولارات.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأربعاء الماضي، إن أسعار الفائدة قد يتم خفضها قريباً ربما في سبتمبر إذا مضى الاقتصاد الأمريكي في مساره المتوقع.

وقال أولى هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، إن من الممكن تحقيق هدف الوصول إلى مستوى 2500 دولار قريباً إذا استمر ضعف البيانات الاقتصادية.

وأضاف هانسن أن التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية وزيادة المخاوف بشأن الديون وتجدد الطلب من بنوك مركزية ومستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة قد تساعد أيضاً في رفع الأسعار.

ويعتبر الذهب تحوطاً ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 28.97 دولاراً. وزاد البلاتين 1.4% أيضاً إلى 969.52 دولاراً وصعد البلاديوم 0.6% إلى 910.25 دولارات وتتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.

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