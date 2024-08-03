الدولار ينخفض بعد بيانات توظيف مخيبة للآمال

المصدر: نيويورك - رويترز

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انخفض الدولار أمس بعد أن أثار تقرير التوظيف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو تقديرات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر في محاولة لتجنب تباطؤ اقتصادي حاد.

وأضاف أصحاب الأعمال 114 ألف وظيفة في يوليو، أي أقل من التوقعات التي كانت عند 175 ألف وظيفة.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.3% بما يفوق توقعات الاقتصاديين بأن يظل هذا المعدل دون تغيير خلال الشهر عند 4.1%.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث التداولات 0.85% إلى 103.47 نقاط في أدنى مستوى منذ 21 مارس وصعد اليورو 0.9% إلى 1.0888 دولار. وتراجع الدولار 1.23% إلى 147.53 يناً، وكان قد هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 147.02 يناً، وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس.

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