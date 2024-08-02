"فاو": تراجع أسعار الغذاء العالمية قليلا في يوليو

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انخفض مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية قليلا في يوليو تموز وفقا لبيانات صدرت اليوم الجمعة، إذ عوضت الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر بشكل جزئي هبوط مؤشر الحبوب.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للأسعار، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 120.8 نقطة في يوليو تموز، انخفاضا من 121.0 نقطة في يونيو حزيران. وتم تعديل قراءة يونيو حزيران بعد أن كانت 120.6 نقطة في البداية.

وقبل يوليو ارتفع مؤشر الفاو لأربعة أشهر متتالية بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات في فبراير شباط مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة قياسية سجلتها في مارس 2022.

وانخفض المؤشر في يوليو 3.1 بالمئة عن مستواه قبل عام، ونزل 24.7 بالمئة عن ذروة عام 2022.



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