«أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

المصدر: (موسكو،لندن - «رويترز»)

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أبقى اجتماع لوزراء من دول «أوبك+» سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير، بما في ذلك عزم التحالف على التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر المقبل، وأكدوا أن قرار زيادة الإنتاج قد يجري تعليقه مؤقتاً أو التراجع عنه إذا لزم الأمر.

وعقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف «أوبك+»، اجتماعاً عبر الإنترنت، أمس. وتدعو خطة الإنتاج الحالية، التي أقرت في يونيو، «أوبك+» إلى التخلص تدريجياً من تخفيضات تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً على مدار عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

وذكرت «أوبك+»، أمس، أن الأعضاء الذين اتفقوا على إجراء هذه التخفيضات «أكدوا أن التخلص التدريجي من الخفض الطوعي لإنتاج النفط يمكن تأجيله مؤقتاً أو التراجع عنه وفقاً لظروف السوق». وانخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى بلغته العام الجاري فوق 92 دولاراً للبرميل في أبريل إلى أقل من 82 دولاراً نتيجة ضغوط تتعلق بقوة الطلب، إلا أنها تلقت دعماً هذا الأسبوع من التوتر المتزايد في منطقة الشرق الأوسط.

ويقلص تحالف «أوبك+» الإنتاج حالياً بواقع 5.86 ملايين برميل يومياً في المجمل، أو نحو 5.7 % من الطلب العالمي، ضمن سلسلة من الخطوات، التي تم الاتفاق عليها منذ أواخر عام 2022.

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