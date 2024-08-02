الذهب يلامس 2450 دولاراً بتلميحات خفض الفائدة في سبتمبر

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، أمس، بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون سبتمبر.

وخلال التداولات كان الذهب مستقراً في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 35 دولاراً فقط من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولاراً المسجل في 17 يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 2492.50 دولاراً. وقال مات سيمسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس «لم يتمكن المتفائلون حيال الذهب من مقاومة الرغبة في شراء المزيد منه بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي فعلياً إلى بداية دورة خفض أسعار الفائدة.

لكن عشاق الذهب قد يكونون بحاجة للتحلي ببعض الحذر في حالة تخطيه 2500 دولار نظراً لتردد الذهب في التمسك بالمكاسب عند هذه المستويات». قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أول من أمس إن أسعار الفائدة قد تخفض في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأمريكي في المسار المتوقع له، مما يقرب البنك المركزي الأمريكي من نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم، لكن ذلك سيكون في خضم حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

يميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 28.94 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 % إلى 973.65 دولاراً، واستقر البلاديوم عند 925.16 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز