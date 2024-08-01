أسهم شركات السيارات تقود تراجعات الأسواق الأوروبية واليابانية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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انخفضت الأسهم الأوروبية، الخميس، في بداية التعاملات بفعل مجموعة من نتائج أرباح شركات صناعة السيارات التي جاءت دون المتوقع، لتخالف أسهم أوروبا ارتفاع الأسواق العالمية بعد فتح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات.

وكان قطاع السيارات الأكثر انخفاضاً، إذ تراجع 1.4 بالمئة بعد هبوط أربعة في المئة لسهم بي.إم.دبليو عقب الإعلان عن تسجيل هوامش ربح ربع سنوية أقل من المتوقع في نشاط السيارات.

وتراجع سهم فولكسفاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، 1.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض 2.4 بالمئة في أرباح التشغيل في الربع الثاني، في حين فقد سهم دايملر للشاحنات 4.2 بالمئة بعد خفض توقعات الإيرادات للعام بأكمله.

ودفعت هذه النتائج المؤشر داكس الألماني إلى الانخفاض 0.4 بالمئة.

وهبط سهم سوسيتيه جنرال 6.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن نتائج الربع الثاني.

وفي جانب الأرباح، قفز سهم رولز رويس 10.3 بالمئة بعد أن رفعت عملاقة تكنولوجيا الطيران توقعاتها للأرباح واستأنفت توزيعات الأرباح.

وصعد سهم شل 1.5 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح شركة النفط العملاقة في الربع الثاني التقديرات.

اليابان

هبط المؤشر نيكاي الياباني وسط تزايد مكاسب الين في أعقاب اجتماع السياسة النقدية التاريخي لبنك اليابان.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عاماً وأعلن عن تفاصيل حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى منذ منتصف مارس عند 148.51 يناً للدولار الخميس على خلفية قرار بنك اليابان المركزي، بعد أن تعافت العملة اليابانية بالفعل من أدنى مستوى في 38 عاماً الذي سجلته في بداية يوليو.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير استراتيجيي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول «بمجرد صعود الين فوق 150 مقابل الدولار، بدأت السوق تشعر بالقلق إزاء التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات المحلية».

وهبط المؤشر نيكاي لفترة وجيزة بأكثر من ثلاثة بالمئة قبل أن يعوض بعض الخسائر ليغلق منخفضاً 2.49 بالمئة عند 38126.33 نقطة منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.24 بالمئة إلى 2703.69 نقاط ليسجل أسوأ أداء يومي منذ مارس 2020.

ومن بين الأسهم الأكثر تضرراً أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير التي عادة ما تعاني من قوة الين عند تحويل الإيرادات إلى العملة الوطنية. وانخفض سهم فاست ريتيلنج 1.3 بالمئة وسهم مجموعة سوني 3.3 بالمئة.

وقفز سهم أدفانتست 13.8 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله 53 بالمئة الأربعاء.

وهوى سهم تويوتا موتور 8.48 بالمئة ليلحق أحد أكبر الخسائر بالمؤشر نيكاي بعد أن أخفق إعلان شركة صناعة السيارات عن ارتفاع أرباح التشغيل في الربع الأول 17 بالمئة في جذب المستثمرين.

وهبط مؤشر قطاع معدات النقل، الذي يضم أسهم شركات كبرى في صناعة السيارات، بنسبة 6.6 بالمئة.

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