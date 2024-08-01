توترات الشرق الأوسط تصعد بأسعار النفط

المصدر: (لندن - رويترز)

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صعدت العقود الآجلة للنفط بنحو دولارين، أمس، من أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار للبرميل بما يعادل 2.5 % إلى 80.58 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، قبل انتهاء حلول أجلها، اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطاً 80.21 دولاراً بارتفاع 2.14 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار للبرميل أو 3 % إلى 76.96 دولاراً .

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 %، أول من أمس ، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في 7 أسابيع،

غير أن برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتسجيل خسارة شهرية في يوليو هي الأكبر لهما منذ 2023.

ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.

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