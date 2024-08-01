«يورونكست» تعزز مكانتها في أوروبا بمزيد من عمليات الاستحواذ

المصدر: نيكو أسغاري

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تسعى أكبر بورصة للأسهم في أوروبا «يورونكست» إلى إجراء مزيد من عمليات الاستحواذ في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانتها في أسواق رأس المال في المنطقة.

وقال ستيفان بوجناه، الرئيس التنفيذي: إن «دمج يورونكست مع أي بورصة كبيرة في أوروبا» يمكن أن يثمر عن المزيد من التضافر. وأضاف لصحيفة فايننشال تايمز: «نحن نرصد كافة الفرص المتاحة ونحن مستعدون للاستفادة من أو استغلال أي فرصة فعالة».

ويتولى ستيفان بوجناه رئاسة «يورونكست» منذ عام 2015، وقد عمل سابقاً مصرفياً مختصاً في عمليات الاندماج والاستحواذ لدى بنكي سانتاندير ودويتشه بنك.

وقد عمل على توسيع بورصة يورونكست من خلال سلسلة عمليات استحواذ في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بورصة إيطاليانا، التي تمتلك بورصة ميلانو.

وبينما رفض الكشف عن عمليات استحواذ مستهدفة، كان بوجناه قد صرح سابقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز، أنه حريص على شراء أعمال «ناسداك» في دول الشمال الأوروبي، والتي تشمل بورصتي ستوكهولم وآيسلندا، وأنه منفتح على شراء بورصات «بي إم إي» الإسبانية من بورصة سيكس السويسرية.

ومن شأن عمليات الاستحواذ على البورصات أن تعزز مكانة «يورونكست» كأكبر منصة للإدراج والتداول في أوروبا. وتمتلك المجموعة منصات إدراج أسهم في أمستردام وباريس ولشبونة، بين مدن أخرى، إضافة إلى غرفة مقاصة. وحاولت العديد من مجموعات البورصات الأوروبية الكبرى الاندماج أو تشكيل شراكات على مدار العقد الماضي لكنها فشلت.

ففي عام 2017، منعت هيئات تنظيم المنافسة الأوروبية اندماجاً بين بورصة دويتشه ومجموعة بورصة لندن، بينما تواصلت بورصة دويتشه مؤخراً مع «يورونكست» بشأن إطلاق بورصة جديدة تركز على التكنولوجيا. ويسعى المسؤولون الأوروبيون إلى إعادة تنشيط أسواق رأس المال المجزأة في المنطقة، وذلك لتشجيع الاستثمار في الشركات المحلية وتعزيز تكامل السوق.

وكانت شركة الأسهم الخاصة «سي في سي» ومجموعة البرمجيات «بلانيسوير» من بين 28 شركة تم إدراجها في منصات يورونكست في الربع الثاني من العام، وفقاً لما ذكره بوجناه. وجمعت تلك الشركات 3.4 مليارات يورو من خلال قوائم الأسهم في منصات يورونكست، بزيادة قدرها 204% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وقال بوجناه إن «الاكتتابات الأولية ليست بالنشاط الذي كنا نتوقعه قبل 6 أشهر»، حيث أجلت بعض الشركات طرحها العام بسبب عدم تطابق توقعات التقييم.

لكنه أضاف أن «الشركات التي كانت سُتدرج في بورصة لندن قبل عشر سنوات، تدرج الآن على يورونكست».

وحقّقت «يورونكست» إيرادات بلغت 413 مليون يورو في الربع الثاني، بزيادة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت عائدات قوائم الأسهم 26.6 مليون يورو، بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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