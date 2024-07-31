9.1 % نمو الطلب على السفر الجوي في يونيو

المصدر: دبي - البيان

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 9.1% في يونيو الماضي مقارنة بشهر يونيو 2023. بينما ارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 8.5% على أساس سنوي. واستقر عامل الحمولة في يونيو عند 85.0% بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: سجلت جميع المناطق نمواً في الطلب مع بداية موسم السفر الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في يونيو. ومع تباطؤ نمو السعة الإجمالية للطلب، فقد شهدنا عامل حمولة بلغ 85% في كل من العمليات المحلية والدولية. إن التشغيل بعوامل حمولة مرتفعة كهذه مفيد ومليء بالتحديات في آن معاً. لذا من المهم عمل جميع الأطراف المعنية بكفاءة عالية لتقليل التأخير، وضمان وصول المسافرين إلى وجهاتهم في الموعد المحدد.

وسجلت جميع المناطق نمواً قوياً في أسواق الركاب الدولية في يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023، إذ سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 9.6% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 9.4% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 79.7% بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2023.

وحافظت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ على نمو قوي بزيادة 22.6% على أساس سنوي في الطلب على السفر. ارتفعت السعة بنسبة 22.9% على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 83.0% بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2023. وكان خط أفريقيا - آسيا الأسرع نمواً بزيادة 38.1%.

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