14.1 % ارتفاعاً في الطلب على الشحن الجوي خلال يونيو

المصدر: جنيف - البيان

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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، استمرار النمو القوي في الطلب على الشحن خلال يونيو الماضي، مما أسهم في تحقيق أداء استثنائي للنصف الأول من العام، حيث تجاوزت مستويات عامي 2022 و2023، والأرقام القياسية المحققة في 2021.

وأضاف الاتحاد، إن إجمالي الطلب على الشحن الجوي، ارتفع بنسبة 14.1% مقارنة بمستويات يونيو 2023، وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد نمواً سنوياً مكوناً من رقمين.

وسجلت شركات طيران الشرق الأوسط نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.8% على أساس سنوي في يونيو، بينما سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الطلب على الشحن الجوي، حيث بلغت 17% على أساس سنوي في يونيو.

وحققت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي بين جميع المناطق، حيث بلغ 9.5% على أساس سنوي في يونيو، بينما حققت شركات الطيران الأوروبية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 16.1% على أساس سنوي في يونيو.

كما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.1% على أساس سنوي في يونيو، مع زيادة في السعة بنسبة 15.5% على أساس سنوي، وحققت شركات الطيران في أفريقيا نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.8% على أساس سنوي في يونيو.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب على الشحن الجوي شهد ارتفاعاً كبيراً في يونيو، حيث تضافرت العوامل الإيجابية عبر جميع المناطق، والطرق التجارية الرئيسية لتسجل أداءً قياسياً في النصف الأول من العام، ويبدو أن الشحن الجوي في وضع قوي للاستمرار في أدائه القوي خلال النصف الثاني من 2024.

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