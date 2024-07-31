21.56 مليار دولار الأرباح النصفية لبنك «إتش إس بي سي» البريطاني

المصدر: لندن - وكالات

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حقق بنك «إتش إس بي سي» البريطاني أرباحاً قبل الضرائب في الأشهر الستة حتى يونيو بقيمة 21.56 مليار دولار، بانخفاض عن 21.66 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، جاء رقم النصف الأول أعلى بكثير من متوسط ​​التقديرات البالغة 20.5 مليار دولار التي جمعتها HSBC، وفقاً لرويترز.

ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضرائب في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في بنك «إتش إس بي سي» البريطاني.

وأعلن «إتش إس بي سي»، أن أرباحه في الربع الثاني قبل احتساب الضرائب ارتفعت بواقع 2 % إلى 8.91 مليارات دولار من 8.77 مليارات دولار العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، تراجعت الأرباح بعد احتساب الضرائب بواقع 3 % إلى 6.83 مليارات دولار من 7.05 مليارات دولار العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات للربع نفسه بواقع 1 % إلى 16.54 مليار دولار من 16.71 مليار دولار قبل عام.

وعلاوة على ذلك، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح مؤقتة ثانية بقيمة 0.10 دولار للسهم، بقيمة العام الماضي نفسها.

كما يعتزم البنك بدء عملية إعادة شراء للأسهم تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، وهو ما من المتوقع أن ينتهي خلال ثلاثة أشهر.

وبناءً على التوقعات الحالية، يتوقع البنك أن يبلغ صافي دخل الفوائد المصرفية نحو 43 مليار دولار في 2024. وتوقع بنك «إتش إس بي سي» سابقاً أن يبلغ صافي دخل الفوائد المصرفية 41 مليار دولار على الأقل.

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