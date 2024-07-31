أرباح مايكروسوفت الفصلية تفوق التوقعات.. وربحية السهم 2.95 دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 والتي جاءت أقوى من التوقعات بالنسبة إلى ربحية السهم والإيرادات. وحققت شركة التكنولوجيا ربحية سهم بلغت 2.95 دولار مقابل توقعات بنحو 2.93 دولار.

وبلغت الإيرادات ما قيمته 64.7 مليار دولار مقابل توقعات ببلوغها 64.39 مليار دولار، حيث ارتفعت إيرادات مايكروسوفت بنسبة 15% على أساس سنوي في الربع المالي الرابع، الذي انتهى في 30 يونيو.

وفقاً لبيان الشركة، فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 10% إلى 22.04 مليار دولار، من 20.08 مليار دولار، أو 2.69 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

وحقق القطاع الأعلى في الشركة، الحوسبة السحابية الذكية، إيرادات بقيمة 28.52 مليار دولار بارتفاع 19% وأقل من الإجماع البالغ 28.68 مليار دولار بين المحللين الذين شملهم استطلاع StreetAccount، وهو تباطؤ من زيادة 21% خلال الربع الثالث.

وعلى أساس قطاعي، ارتفعت إيرادات وحدة «أزور» والخدمات السحابية الأخرى بنسبة 29%، مقارنة بنمو متوقع 31%، فيما زادت إيرادات وحدة الإنتاجية والعمليات التجارية بنسبة 11% إلى 20.32 مليار دولار، لتتجاوز التوقعات البالغة 20.13 مليار دولار.

ارتفعت أسهم مايكروسوفت بحوالي 14% منذ بداية العام حتى الآن، إلى 422.92 دولاراً بنهاية تداولات الأربعاء 30 يوليو 2024.

في الأسبوع الماضي، تراجعت أسهم شركة «ألفابت»، بعد أن فاجأت الشركة وول ستريت بتكاليف مرتفعة بشكل حاد طغت على المبيعات القوية.

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