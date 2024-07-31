انخفاض ​​أسعار التذاكر يهوي بأرباح لوفتهانزا الألمانية

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

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تراجعت أرباح مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران في الربع الثاني من 2024. وعزت الشركة أسباب ضعف الربع الثاني إلى تكاليف الإضرابات التي بلغت حوالي 100 مليون يورو وانخفاض متوسط ​​أسعار التذاكر.

وأشارت الشركة إلى أن الأسعار تتعرض لضغوط خصوصاً في اتجاه آسيا بسبب تنامي قدرات شركات الطيران الصينية. وقلصت لوفتهانزا بالفعل جدول رحلاتها الشتوية اعتباراً من نهاية أكتوبر بسبب انخفاض الإيرادات.

وإجمالاً حققت المجموعة أرباحاً قدرها 469 مليون يورو في الربع الثاني (عام 2023: 881 مليون يورو). وزادت الشركة مبيعاتها الفصلية بنسبة 7% لتصل إلى 10 مليارات يورو. ونما عرض الرحلات الجوية بنسبة 11% على أساس سنوي، في حين تمكنت شركات طيران الركاب التابعة للمجموعة من زيادة إيراداتها بنسبة 4.5% فقط.

وكان الخاسر الرئيسي هو الشركة الأساسية «لوفتهانزا»، حيث سجلت خسارة قدرها 427 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من العام، وكانت حققت في الفترة الزمنية نفسها العام الماضي ربحاً قدره 149 مليون يورو. وبدأت إدارة الشركة برنامج تقشف.

وفي المقابل، وصلت الأعمال في شركة الصيانة «تيشنيك» التابعة للوفتهانزا إلى مستوى قياسي. وتتوقع لوفتهانزا أيضاً أن تكون أرباح شركات الطيران التابعة لها مثل «سويس» و«أوستريان» و«بروسلز» و«يورو وينجز» عند مستوى العام السابق أو أعلى منه.

وتتوقع المجموعة أرباحاً تشغيلية تتراوح بين 1.4 مليار و1.8 مليار يورو للعام بأكمله (الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)، بعد أن حددت سابقاً حوالي 2.2 مليار يورو كهدف. وفي الربع الثاني، بلغت الأرباح التشغيلية 686 مليون يورو فقط، مقارنة بـ 1.1 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

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