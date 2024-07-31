اليابان ترفع سعر الفائدة الرئيسية 15 نقطة أساس

المصدر: طوكيو - وكالات

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أعلن بنك اليابان المركزي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 15 نقطة أساس مع اعتزامه خفض مشترياته من سندات الخزانة اليابانية في إطار تشديد السياسة النقدية.

وقال البنك إن مجلس السياسة النقدية وافق بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين على زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.25%، بدلاً من 0.1% في محاولة للحد من تراجع قيمة الين أمام الدولار الأمريكي.

كما وافق بالإجماع على خفض كمية مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية إلى حوالي 3 تريليونات ين شهرياً بحلول الربع الأول من 2026.

ويتوقع البنك وصول معدل التضخم خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى 2.5% في حين كانت التوقعات في أبريل الماضي 2.8%، مشيراً إلى أن انخفاض توقعات التضخم جاء بشكل أساسي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض أسعار الطاقة.

في الوقت نفسه رفع البنك توقعاته للتضخم في العام المالي المقبل من 1.9% إلى 2.1%، وأبقى على توقعاته للعام التالي عند مستوى 1.9% سنوياً.

وبسبب المراجعة الإحصائية لأرقام إجمالي الناتج المحلي الياباني في العام المالي الماضي خفض البنك تقديراته لمعدل النمو في العام الحالي من 0.8% إلى 0.6%، في حين أبقى على توقعاته لمعدل النمو في العامين المقبلين عند مستوى 1% سنوياً.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات، سعياً لتحفيز التضخم على أمل أن يؤدي ذلك إلى الحفاظ على نمو أقوى لأحد أكبر الاقتصادات في العالم.

ودفع ضعف الين الأسعار في اليابان إلى الارتفاع، لأنه يجعل واردات الغاز والنفط وغيرها من الضروريات أكثر تكلفة. وتجاوز المؤشر الرئيسي للتضخم هدف بنك اليابان البالغ حوالي 2 بالمائة لأشهر عدة.

وتعكس مكاسب الدولار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر، وأن يظل ثابتاً في اجتماع سياسة المجلس في وقت لاحق من الأربعاء.

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