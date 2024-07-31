أرباح إيرباص الفصلية تتراجع 56% إلى 814 مليون يورو

المصدر: باريس - (د ب ا)

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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة إيرباص تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بأكثر من النصف بعد ارتفاع نفقات وحدة الفضاء التابعة للشركة واضطرارها لخفض النفقات في ظل انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها الشركة عن التوقعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب تراجعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 56% إلى 814 مليون يورو، في حين سجلت الشركة نفقات بقيمة 989 مليون يورو في وحدة الفضاء المضطربة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يزيد على تقديراتها السابقة.

وأشارت بلومبرج إلى أن إيرباص تجد نفسها حالياً عاجزة عن إنتاج الطائرات بالمعدلات الكافية لتلبية الطلب على طائراتها الحديثة الأقل استهلاكاً للوقود. في الوقت نفسه خسرت الشركة الأوروبية بعض عملائها المحتملين بسبب بيع كامل إنتاجها من الطرز الأكثر مبيعاً للسنوات العشر المقبلة. كما تعاني منافستها الأمريكية بوينج من تراجع إنتاجها بسبب العديد من المشكلات الإنتاجية وخصوصاً للطائرات الأكثر مبيعاً أيضاً.

وتعاني إيرباص من نقص إمدادات مكونات الطائرات بدءاً من المحركات وحتى تجهيزات القمرة الداخلية مما أجبرها على خفض عدد الطائرات المستهدف تسليمه سنوياً إلى 770 طائرة، وتأجيل زيادة معدل الإنتاج الشهري المستهدف للطائرة أيه 320 نيو لمدة عام.

في الوقت نفسه فإن تراجع عدد الطائرات التي يتم تسليمها لشركات الطيران يحرم الشركة من تدفقات نقدية محتملة، وهو ما دفعها إلى خفض توقعات أرباح تشغيل والتدفقات النقدية الحرة للعام الحالي ككل في الشهر الماضي.

وقالت إيرباص إنها تتوقع تحقيق أرباح قبل حساب الضرائب والفوائد خلال العام الحالي ككل بمقدار 5.5 مليارات يورو في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 7 مليارات يورو. كما قالت إن التدفقات النقدية ستبلغ حوالي 3.5 مليارات يورو.

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