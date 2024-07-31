رئيس بنك جولدمان ساكس يتوقع خفض الفائدة الأمريكية مرتين في 2024

المصدر: واشنطن - (د ب ا)

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قال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي إن احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام الحالي تتزايد، بعد أن كان يتوقع قبل شهرين فقط الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سولومون قوله في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي الأمريكية «خفض الفائدة مرة أو مرتين يبدو أكثر احتمالاً.. لا شك أن هناك بعض التحولات في سلوك المستهلكين، والتأثير التراكمي لما يمكن أن يكون نوعاً من الضغوط التضخمية حتى لو كان بسيطاً يؤثر على عادات المستهلكين».

وأضاف سولومون إنه في حين تظل القاعدة الاقتصادية الحالية «جيدة نسبياً»، فإن التوقعات تظل غير مؤكدة، وتساءل عما إذا كان خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين يمكن أن يخلق «صورة مختلفة تماماً» للسياسة النقدية الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بدأت فيه لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط اجتماعها الدوري لمراجعة السياسة النقدية على أن تعلن قرارها اليوم، في ظل توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال بدء تخفيض الفائدة في سبتمبر المقبل.

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