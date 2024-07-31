مخاوف الطلب الصيني تهبط بأسعار النفط

المصدر: (لندن - رويترز)

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هبطت أسعار النفط، أمس، لأدنى مستوياتها منذ أوائل يونيو مع تغلب المخاوف حيال الطلب الصيني على توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام، والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً بما يعادل 0.97 % إلى 79.01 دولاراً للبرميل خلال التعاملات. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتاً أو 0.87 % إلى 75.15 دولاراً،

وهبط الخامان في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار. وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند أدنى مستوى لها بنحو 78.67 دولاراً للبرميل، فيما جرى تداول الخام الأمريكي عند 74.75 دولاراً، وهو أدنى مستوى لكليهما منذ السادس من يونيو.x وأثرت مجموعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الواردة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بالسلب على أسعار السلع، وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، أول من أمس، أن النشاط التصنيعي في الصين ربما انكمش للشهر الثالث على التوالي في يوليو.

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