الأسهم العالمية تستبق قرار الفائدة على ارتفاع

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، مع تقييم المستثمرين لأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في انتظار تقرير الوظائف ومؤشرات عن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 82.2 نقطة أو 0.20 % إلى 40622.13 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.2 نقطة، أو 0.28 % إلى 5478.73 نقطة. كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 53.9 نقطة أو 0.31 % إلى 17424.1 نقطة.

وانخفضت أسهم «كراود سترايك» بأكثر من 6% بعد أن ذكرت شبكة سي إن بي سي أن شركة دلتا ايرلانز استأجرت المحامي ديفيد بويز لطلب تعويضات من «كراود سترايك» و«مايكروسوفت» بعد انقطاع الخدمة هذا الشهر، وتسببت في إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

ووفقاً لتوقعات الأسواق، فإنه ليس هناك أي فرصة تقريباً لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكن من المتوقع تماماً خفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر.

أوروبا

وارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات، أمس، بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا والنفط، وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 512.61 نقطة خلال التداولات، بعدما حدت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات من المكاسب.

وتراجعت الموارد الأساسية 0.7 % بعدما انخفضت أسعار المعادن الصناعية إلى حد كبير بسبب تباطؤ زخم النمو العالمي والعزوف عن المخاطرة. وهبطت أسعار الألمنيوم والزنك لأدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وصعد سهم بي. بي 2 % بعد أن أعلنت الشركة العملاقة للنفط عن أرباح في الربع الثاني بلغت 2.76 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق. وقالت الشركة إنها ستزيد التوزيعات وستمدد برنامج إعادة شراء الأسهم. ودعمت بيانات بي. بي قطاع النفط الذي ارتفع 0.7 %.

ومن بين التحركات الأبرز للأسهم، صعد سهم ستاندرد تشارترد 4.7 % بعد أن أعلن البنك عن أكبر عملية إعادة شراء للأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار ورفع توقعات أرباحه السنوية.

وقفز سهم سانت جيمس بليس البريطانية لإدارة الثروات 17.8 % بعدما قالت إنها تخطط لخفض التكاليف بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.

اليابان

وعكس مؤشر نيكاي الياباني مساره ليغلق مرتفعاً، أمس، مع إقبال المستثمرين على إعادة شراء الأسهم المنخفضة، لكن المكاسب ظلت محدودة قبل اجتماعات مهمة للبنكين المركزيين في اليابان والولايات المتحدة.

وصعد مؤشر نيكاي 0.15 % ليغلق عند 38525.95 نقطة، بعد أن هبط نحو واحد % في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر 2 % في جلسة الاثنين متعافياً من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.19 % عند 2754.45 نقطة.

وعكس سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات تصنيع الرقائق مساره ليرتفع 0.84 % مقدماً أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وارتفع سهم ريكروت هولدنجز للتوظيف 2.86 %.

ومن بين 225 سهماً على مؤشر نيكاي ارتفع 100 سهم وانخفض 123 سهماً واستقر سهمان.

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